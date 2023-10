Ein 30-jähriger Mann ist am Donnerstagabend an einer Kreuzung am Währinger Gürtel mit seinem Pkw mit einem zivilen Polizeiauto, das mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs gewesen war, zusammengestoßen. Durch den Unfall wurden eine Polizistin und ein Polizist schwer sowie eine weitere Beamtin leicht verletzt. Ein Fußgänger erlitt durch abgesplitterte Teile eines Fahrzeugs ebenfalls leichte Blessuren, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

War die Ampel grün?

Zu dem Unfall kam es, als der 30-jährige Lenker die Kreuzung der Sechsschimmelgasse mit dem Gürtel geradeaus überfahren wollte und das zivile Fahrzeug gleichzeitig den Gürtel querte. Der unverletzte 30-Jährige gab an, dass seine Ampel grünes Licht gezeigt hätte. Dem widersprach aber ein unbeteiligter Zeuge.

An beiden Fahrzeugen sowie an einer Ampel entstand Sachschaden. Die drei verletzten Polizisten wurden durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die Pkw wurden von der Berufsfeuerwehr Wien zur Seite gestellt.