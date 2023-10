Auf der A2 bei Ilz sind am Dienstagabend eine Mutter (42) und ihr achtjähriger Sohn verunfallt.

Die 42-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw bei der Autobahnabfahrt Ilz ab. Dabei – so gab es die Frau gegenüber der Polizei an – blockierte das Fahrzeug beim Wechseln des Ganges und verlor an Geschwindigkeit. Ein 36-Jähriger, der hinter der Frau fuhr, konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen. Es kam zum Auffahrunfall.

Die verständigten Einsatzkräfte brachten die 42-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ihren Sohn ins LKH Oberwart. Während die Frau leichte Verletzungen erlitt, blieben der Sohn sowie der 36-Jährige aus Hartberg-Fürstenfeld glücklicherweise unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenegg, Obergroßau, Untergroßau und Sinabelkirchen waren mit rund 50 Feuerwehrleuten im Einsatz.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ausgetretene Betriebsmittel und Fahrzeugteile wurden von den Feuerwehren und der Autobahnmeisterei Ilz entfernt und fachgerecht entsorgt. Während der Dauer der Rettungs- und Aufräumungsarbeiten war die Unfallstelle einspurig befahrbar.