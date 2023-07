Zum vermutlich letzten Mal wird es am Montag in Lassing eine offizielle Gedenkfeier für jene zehn Bergmänner geben, für die das Talkbergwerk unter dem Ort zum ewigen Grab geworden ist. Die Gemeinde bei Liezen, deren Name so untrennbar mit der größten Bergwerkskatastrophe in Österreichs jüngerer Geschichte verbunden ist, will 25 Jahre danach endlich abschließen mit der schmerzhaften Vergangenheit.