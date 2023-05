Ganze Schränke voll Papieren habe er von seinen Vorgängern geerbt, merkte Bad Radkersburgs Stadtchef Karl Lautner launisch an, als er zu bisherigen Konzepten zur Ortsbildbelebung im Kurort gefragt wurde. Und vermutlich werden auch viele der am Montag in Frohnleiten verteilten und im Nachhall produzierten Papiere in irgendwelchen Kästen verschwinden und allmählich in Vergessenheit geraten.