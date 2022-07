Die Lage scheint festgefahren: Mehrere Träger von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen schickten dieser Tage einen offenen Brief mit tristen Aussichten auf Hunderte fehlende Plätze für den Herbst an die Landesregierung. Weil alle Gespräche scheinbar wirkungslos verliefen. Dabei müssen Eltern je nach Bezirk schon jetzt Monate auf eine Unterbringung in einer Krippe warten.