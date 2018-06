Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die großen Ferien stehen vor der Tür – und das Schulende markiert alle

Jahre wieder den Beginn pädagogisch wertvoller Politdebatten. Warum

sind die letzten zwei, drei Wochen vor den Sommerferien an so vielen Schulen – de facto – unterrichtsfreie Zeit, wo doch darauf ohnehin eine neun Wochen lange Auszeit von der Bildungslaufbahn folgt? Sind diese neun Wochen nicht überhaupt pädagogischer Unfug, der Eltern noch dazu mit der fast unlösbaren Aufgabe konfrontiert, eine Sommerbetreuung für den Nachwuchs sicherzustellen?

Sollten wir diese nicht nach dem Vorbild Deutschlands verkürzen und dafür Herbstferien einführen? Oder sollten wir die großen Ferien lassen, wie sie sind? Und trotzdem Herbstferien einführen, wie es die neue Koalition für heuer geplant hat, um das dann erst wieder zu vertagen? Haben Schüler nicht zu viel Freizeit und freie Tage? Fällt vielleicht der schiefe Schatten von Pisa deshalb so unvorteilhaft auf unser Bildungssystem?

Liebe Schülerinnen und Schüler: Genießt die Tage nach Notenschluss mit

Projekten und Ausflügen und erst recht die großen Ferien! Denn es sind die Erwachsenen, die hier nachsitzen müssen. Politik, Lehrer, Eltern bringen all das ja seit Jahren nicht auf die Reihe. Also dann: Schöne Ferien!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.