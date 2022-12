Jörg Haider hat in Kärnten die Bezeichnung Hofrat abgeschafft. Der Titel ist weg, Dienst- und damit Verdienstklasse sind geblieben. Genau in die Dienstklasse 8 – die zweithöchste im Amt der Kärntner Landesregierung – soll am Dienstag Andreas Schäfermeier gehoben werden.