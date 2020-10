Facebook

Die Landesfeiern 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten waren großartig.“ So befundet es der Dachverband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien. Diese haben jetzt große Hoffnungen und „blicken optimistisch in die Zukunft“. Das unterscheidet sich von langen Phasen unerfüllter Forderungen und Bitten.