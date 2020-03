Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir dachten, immer gesund in einer kranken Welt bleiben zu können“, sagte Papst Franziskus am Freitag bei seiner einsamen Andacht vor dem Petersdom. Das Coronavirus belehrt die Menschen eines besseren. Existenzängste und Sorgen um die Gesundheit haben sich auch bei uns nahezu in allen Familien eingenistet.