Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Chronik eines angekündigten Unwetters begann am Freitag mit einer Wetterwarnung: Sehr viel Regen könne in Kärnten und Osttirol fallen. Das Tief „Vaia“ kündigte sich an.

Bereits am Freitag um 17 Uhr begann der Kraftwerksbetreiber „Verbund“ daher, den Stausee bei Völkermarkt um vier Meter abzusenken. Weiters senkte „Verbund“ bei anderen Draukraftwerken zwischen Ferlach und Rosegg um bis zu 2,5 Meter die Pegelstände. Allerorts in Kärnten, besonders in den krisengeschüttelten Drau-Gemeinden wie Lavamünd, wusste man, was das heißt: Sandsäcke wurden geschleppt, Keller verplankt, mobile Hochwassersperren aufgebaut.