Rad-Unfälle Ohne gegenseitigen Respekt geht's nicht. Egal ob auf zwei oder vier Rädern

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hätten Sie das gedacht? Je mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren, desto

sicherer sind sie unterwegs. Das Phänomen nennt sich „Safety in Numbers“. Übersetzt heißt das so viel wie „Sicherheit in der Masse“. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass mehr Radfahrer besser wahrgenommen werden. Autofahrer sind achtsamer, es kommt zu weniger Unfällen und Konflikten.