Vor nahezu 40 Jahren startete Siemens in Villach die Produktion von Wafern – kreisrunde Scheiben, um die sich die Welt der Mikroelektronik dreht. Ein Glücksfall für Kärnten, damals meist bloß verlängerte Werkbank,

von der Grundstoffindustrie dominiert. Mit dem Bau einer gigantischen Chipfabrik der Nachfolgefirma Infineon steht Kärnten heute erneut

an einem Wendepunkt: Die Politik wurde am Digitalisierungskongress gestern in Klagenfurt nicht müde zu betonen, dieses Land mit

frischer Schubkraft digitaler Innovationen nach ganz vorne katapultieren zu wollen.

