Der Rahmen war hochnotpeinlich: Tech-Titan Elon Musk wollte seinen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf „X“ live interviewen, was exakt 42 Minuten gar nicht funktionierte. Wer Telefonschleifenmusik in LP-Länge hinter sich gebracht hatte, konnte zumindest akustisch teilhaben: Trump sprach über drei Stunden mit sonderbar anmutender Stimme per Telefon – und ohne Bild dazu. Ein Cyber-Angriff soll es laut Musk gewesen sein, Zweifel nach der Zuverlässigkeit von „X“ bei Live-Übertragungen bleiben.