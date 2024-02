„Wir wollen keinen Krieg“: So sprach/log Wladimir Putin noch am 15. Februar 2022 – nur neun Tage also vor dem tatsächlichen Einmarsch seiner Soldaten in der Ukraine – nach einem Treffen mit Olaf Scholz. Der deutsche Kanzler sah darin gar „ein gutes Zeichen“. Heute, fast zwei Jahre später, wüten die Kreml-Truppen noch immer in der Ukraine.