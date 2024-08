Zwölf Jahre Strafkolonie: So lautet das unfassbare, aber nicht zu überraschende Urteil für die russisch-amerikanische Doppelstaatlerin Xenia Karelina, das in Jekaterinburg im Uralgebirge erging. Die 32-Jährige hatte kurz nach Beginn der russischen Invasion umgerechnet 47 (!) Euro an eine Ukraine-Hilfsorganisation gespendet. Unter Putin genügt derlei bereits für eine Verurteilung – wegen „Hochverrats“.