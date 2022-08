Salman Rushdie, der am vergangenen Freitag während eines Auftritts in Bundesstaat New York von einem Attentäter schwer verletzt wurde, geht es zum Glück etwas besser. Über den Schriftsteller war vor mehr als 30 Jahren ein Todesurteil verhängt worden. Der Auslöser: sein Buch „Die satanischen Verse“.