Nicht nur, dass er sich’s wieder unter jedem Christbaum bequem gemacht hat, zum Truthahnessen mitdarf, eine Flasche nach der anderen aufreißt und nach dem x-ten Vanillekipferl noch den letzten Rest Selbstdisziplin aus der Keksdose schleckt.



Er ignoriert auch noch den Wecker, ist immun gegen jede Art von Motivation und tut dann so als wäre er Plan A und Plan B in Personalunion. Er lässt nicht mit sich diskutieren, fühlt sich nur auf der Gewinnerstraße richtig wohl und hat die Angewohnheit, seinen Besitzer ohne Argument weichzuklopfen und an der kurzen Leine zu führen. Dass er nichts anbrennen lässt, zählt bei ihm auch nicht als positive Eigenschaft.

Dafür ist er heuer gerade noch vier Tage aktiv, bevor wir ihn im Griff haben. Dann wird er mit Glücksschwein, Marienkäfer, Hufeisen oder Rauchfangkehrer verpartnert und wir hauen ihm die guten Vorsätze für das neue Jahr um die Ohren. Dem Schweinehund, dem inneren.