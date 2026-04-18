Liebe Leserin, Lieber Leser!

Meine Kinder üben sich gern im Vergleichen. Meist geht es dabei um so zentrale Dinge wie die Frage, wessen Zeichnung schöner ist, wer weiter spucken kann oder mehr Pailletten auf seinem Pulli hat. Akribisch wird alles vermessen, einmal die Zimmergröße, dann wieder das Essen: Wenn bei Kind 1 um 10 Prozent weniger Gemüse am Teller liegt, entrüstet sich Kind 2 lautstark, dass ich Kind 1 offenbar lieber habe. Bietet man zur kulinarischen Trauma-Bewältigung ein Eis an, geht die Misere munter weiter: Egal ob Schoko, Vanille oder Pistazie – die Kugel der Schwester mundet mit Sicherheit mehr.

Aber gut, auch als Mama muss man viel vergleichen. Unlängst beispielsweise Lehrpläne und Ausrichtung der nächstgelegenen Gymnasien. Die passende Schule für sein Kind auszuwählen, scheint eine Wissenschaft für sich zu sein – so ein Matura-Wahrscheinlichkeitsrechner, der einem die Quadratwurzel aus Fremdsprachenfächern, Nachmittagsbetreuung, Kreativkursen, Elternkritik und dem Alter der Sportgeräte ziehen kann, wäre jedenfalls praktisch gewesen.

Geht es nach Christoph Wiederkehr, wird diese Entscheidung künftig eine leichtere sein: Der umtriebige Unterrichtsminister verkündete stolz, die wichtigsten Schul-

daten für alle einsehbar zu machen. Ab Herbst sollen zentrale Informationen über die rund 6000 Schulen im Land – wie beispielsweise deren Abschneiden bei den Individuellen Kompetenzüberprüfungen (iKM-Plus), der Deutschförderung oder die Ergebnisse der Zentralmatura –, veröffentlicht werden. Dies jedoch nicht in absoluten Zahlen, weil sie unweigerlich zu einem zweifelhaften Ranking der Bildungseinrichtungen führen würden. Sondern mit Daten, die den sozioökonomischen Hintergrund der Schulen beleuchten und jene in einen „fairen Vergleich“ zueinander setzen sollen.

Wiederkehr will mit seiner Maßnahme falsche Images von Schulen widerlegen, erfolgreiche Entwicklungen aufzeigen und dem Hörensagen mit echten Fakten begegnen. Allein damit darf er sich aber nicht begnügen: Das Ministerium muss diese Informationen auch konsequent verarbeiten, es muss Förderungen an schwächere Schulen transferieren und deren Wirkung im Detail analysieren. Erst wenn aus den Daten die richtigen politischen Entscheidungen abgeleitet werden, können Eltern, Lehrer und Kinder wirklich davon profitieren.

Einen schönen Samstag wünscht Ihnen

Elisabeth Zankel