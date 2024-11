1. Dass die FPÖ im Bund nicht den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, hat der steirischen FPÖ im Wahlkampffinish schon noch bei der Mobilisierung geholfen, in der Puls24/ATV-Wahltagsbefragung nannten das 10% der FPÖ-WählerInnen als Wahlmotiv. Deutlich wichtiger war aber die Unzufriedenheit mit der Großwetterlage. Zuwanderung, Wohlstandsverluste, Rezession und das Gefühl, dass es bergab geht, bildeten die Basis für den blauen Wahlerfolg. Und es gab auch landesspezifische Faktoren, wie das Leitspital im Bezirk Liezen.

2. Christopher Drexler passte nicht in die Rolle des leutseligen Landesvaters, es entsprach einfach nicht seinem Naturell. Vielleicht wäre es besser gewesen, auf tatsächlichen Stärken Drexlers aufzubauen, statt ihn durch Bierzelte und Dorffeste zu hetzen. Wählerinnen und Wähler spüren, ob ein Politiker authentisch auftritt. Und die Rolle des Volkstribuns war schon durch Mario Kunasek besetzt.

3. Das steirische Ergebnis bedeutet natürlich Gegenwind für Nehammer und Babler, doch er wird verkraftbar sein. Die Mehrheit der schwarzen Funktionäre dürfte letztlich zufrieden sein, wenn die ÖVP wieder das Kanzleramt besetzt. Und in der SPÖ braucht man keine Steiermark, um dem Parteichef die Sorgenfalten ins Gesicht zu treiben. Auch für Babler ist die Regierungsbeteiligung eine Chance, seine Truppe zusammenzuhalten. Denn die SPÖ ist wie die ÖVP eine Partei, die regieren muss, die Oppositionsrolle schwächt sie. Die Dreierkoalition in Wien ist also mehr denn je zum Erfolg verdammt.

4. In der Steiermark stehen dahingegen alle Zeichen auf blau. Nicht nur wegen des Rekordergebnisses, sondern weil sich die ÖVP mit ihrer Linie, der Stimmenstärkste solle auch regieren, einzementiert hat. Für ÖVP und SPÖ wäre die Rolle als Juniorpartner aber wohl eine undankbare. Und die SPÖ würde nebenbei noch den eigenen Bundesparteichef desavouieren. Die Regierungsbildung könnte also auch in der Steiermark kompliziert werden.