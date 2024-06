Wenn in der Dorfdisco zur 80er-Jahre-Party gerufen wurde, griff der formidable DJ irgendwann verlässlich ganz tief in die musikalische Trickkiste, sprich den CD-Koffer. Bringt die Neue Deutsche Welle das Partyvolk nicht in Stimmung, dann wird der Abend kein großer Erfolg mehr. „Geier Sturzflug“ aus Bochum war eine der Combos, die in der Playlist nicht fehlen durfte. Wer über das „Bruttosozialprodukt“ singt, der erfüllt ganz nebenbei einen Bildungsauftrag. Man glaubt es kaum, aber „Geier Sturzflug“ waren neben eingängigen Refrains für sarkastische, gesellschaftskritische und politische Texte bekannt.