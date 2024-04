Seit ein paar Tagen steht ein kleiner Jasminstrauch in meiner Küche. Er blüht recht schüchtern und duftet süß und würdevoll, und er erinnert mich daran, dass ich schon einmal bei den Kamaldulensern war. Schriftlich ist es leichter, davon zu berichten, weil: Sprechen Sie einmal den Namen Kamaldulenser flüssig aus.

Die Kamaldulenser sind fromme Männer, die sich ihr Kloster in eine Gegend der Toskana gebaut haben, in der die Toskana nicht wie die Toskana aussieht, sondern wie das nördliche Waldviertel. Man könnte daraus schließen, dass es sich bei den Kamaldulensern um einen Büßerorden handelt. Dem ist aber nicht so, sie sind eine Versammlung von Eremiten, und in ihrem Mutterkloster gibt es einen ummauerten Garten, in den sie sich lauter kleine Hütten zum Einsiedeln gebaut haben.