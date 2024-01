Wer es sich antun will, kann die relativ wohlwollend geschriebene 670-Seiten-Biografie von Walter Isaacson lesen, sie gibt einige Aufschlüsse aus Leben und Seelenleben – an Wortmeldungen seinerseits mangelt es selten: Elon Musk, Autoproduzent und Weltraumfrächter, ist derzeit wieder besonders umtriebig, wenn es darum geht, geopolitische Statements zu liefern. Die deutschlandweiten Bauernproteste unterstütze er natürlich, ließ er über X (vormals Twitter) wissen – ohne genau zu erklären, wodurch. Im vergangenen November diagnostizierte er Europa „auf einen Bürgerkrieg zuzusteuern” – Anzeichen dafür gab es vor nicht allzu langer Zeit eher in den USA.