Der amerikanische Unternehmer Elon Musk führt sich laut dem „Wall Street Journal“ angeblich regelmäßig das Schmerzmittel Ketamin zu. Der reichste Mensch der Welt, der unter anderem Anteile an den Unternehmen X (früher Twitter) und Tesla hält, gehört folglich auch zu den higheren Menschen der Welt. Musks Drogenkonsum soll inzwischen ein Ausmaß erreicht haben, das seinem Umfeld Sorgen macht. Dabei geht es nicht nur um Musks Gesundheitszustand, sondern auch um seine Zurechnungsfähigkeit als Geschäftsmann. Sein Drogenkonsum könnte seinen unternehmerischen Erfolg schädigen. Das „Wall Street Journal“ schreibt, dass die ehemalige Tesla-Chefin Linda Johnson Rice „so frustriert“ von Musks „volatilem Verhalten und seinem Drogenkonsum“ gewesen sei, dass sie 2019 bewusst auf eine Fortsetzung ihrer Führungskarriere bei Tesla verzichtet habe.

Magic Mushrooms

Grundsätzlich ist Musks Interesse an Drogen kein Geheimnis. Er hat bereits öffentlich Marihuana geraucht. 2018 soll der 52-Jährige auf einem von ihm veranstalteten Event in Los Angeles Acid genommen haben. 2019 wandte er sich in Mexico Magic Mushrooms zu. 2021 griff er auf einer Party im Rahmen der Art Basel zu Ketamin.

Warum ist Musk so unlustig?

Nicht nur, weil Musk sich öffentlich regelmäßig betont irrational gebärdet, so zum Beispiel in pointen-armen Witzen, die er auf dem Kurznachrichten-Dienst X veröffentlicht. Das amerikanische „Rolling Stone Magazin“ widmete der Frage „Warum ist Musk so unlustig?“ einen ganzen Artikel. Das „Forbes“-Magazin zählte im vergangenen Jahr auf, wie viele seiner Witz-Postings Musk von X-Nutzern geklaut hat. Einer von Musks Anwälten hat nun betont, dass Musk bei „Space X“ regelmäßig Drogentests unterzogen werde und sie immer negativ seien.