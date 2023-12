Die neue Regulierungsperiode der e-Control führt – vor allem in Folge von höheren Investitionen in die Netzinfrastruktur, Inflation und geringeren Abgabemengen an die Endverbraucher – zu kräftigen Erhöhungen der Stromnetzentgelte. Für Kärnten ergibt sich ein Plus von 21,4 Prozent, im Durchschnitt für Österreich insgesamt von 11,2 Prozent. Damit beträgt das Netzentgelt für Kärntner Musterhaushalte 10,26 Cent/kWh, um 36 Prozent mehr als im Österreich-Durchschnitt. Das Versprechen einer kostengünstigen Energiewende à la „die Sonne schickt uns keine Rechnung“ erweist sich immer mehr als voreilig.