Die Einkaufsliste für alle Geschenke fix und fertig in der Tasche? Also erstes Aufatmen, weil zumindest der Stress „was schenke ich wem“ wegfällt und nur mehr mit Geschenkliste in der Hand die Einkäufe gemacht werden müssen, um dann Geschenk für Geschenk abhaken zu können. Eine Liste, die mit dem Alter der Kinder von Jahr zu Jahr weniger originell wird. Wer schreibt mit 18 schon noch einen Brief ans Christkind, wünscht sich einen lebenden Hahn als Haustier und zählt dem Christkind die Vorteile eines solchen Hahns auf. Dass kein Wecker oder Handy im Schlafzimmer mehr nötig sein werde und auch die Mutter nicht mehr verschlafen würde. Also im Grunde ein Geschenk für die gesamte Familie. Oder erklärt dem Christkind, dass ein Pferd sich im großen Garten absolut wohl fühlen würde. Und wenn das Christkind schon kein Pferd und keinen Hahn bringen könne, dann einen Zauberstab mit Zauberbuch. Also alles in allem eine ziemliche Überforderung des Christkindes.