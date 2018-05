Facebook

Nach der Trauung war vor der Party © APA/AFP/POOL/STEVE PARSONS

Nach der Hochzeitszeremonie in der St. George's Kapelle am Samstag nahmen Prinz Harry und seine frisch angetraute Ehefrau Meghan - in ein Kleid der britischen Designern Stella McCartney - im himmelblauen Jaguar Platz, E-Type Concept Zero, Baujahr 1968 und mittlerweile auf Elektroantrieb umgerüstet. Das Nummernschild zeigte das Hochzeitsdatum des Prinzen und der ehemaligen US-Schauspielerin an: E190518. Schnurstracks fuhren die beiden nach Frogmore House, wo die anschließende Hochzeitsfete unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Allen Gästen wurden gleich beim Einlass die Handys abgenommen, damit auch ja kein unzensuriertes Foto an die Öffentlichkeit gelangen konnte, doch so manches Detail wurde in den Tagen nach der Feier doch ausgeplaudert.

Rund 600 Gäste waren zur Party eingeladen, darunter Prominente wie Elton John, George und Amal Clooney, Serena Willliams und Late-Night-Talker James Cordon, der durch den Abend führte. Sie wurden in Bussen nach Frogmore House gebracht.

Elton John sorgte mit einem Medley seiner beliebtesten Songs für Stimmung. Vor seinem Auftritt soll sich Prinz Harry ein Mikrophon geschnappt und seine Gäste gefragt haben: "Kann hier irgendwer Klavier spielen?"

Zuckerwatte und Burger

Fotografen und Journalisten war der Zutritt verboten. Doch so mancher Partygast postete sich selbst in den sozialen Netzwerken - vielleicht mittels eines eingeschmuggelten Handys? Es soll zu lustigen Partyspielen gekommen sein, berichtet die Tageszeitung "Daily Mail". Als Mitternachtssnack gab es Zuckerwatte und Burger - nachdem Prinz William eine Rede gehalten hatte, in der er Harry dessen Rede zu Williams Hochzeit mit Kate mit gleicher Münze heimzahlte und nicht mit Geheimnissen hinter dem Berg hielt.

Der Hochzeitstanz

Die Braut soll sich für den großen Moment einen ganz besonderen Song ausgesucht haben: Getanz wurde zu "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston, schreibt der "Telegraph".

Schauspielerin Jacinda Barrett (45), die Ehefrau von Gabriel Macht (46), der in der Anwaltsserie Harvey Specter spielt, postete auf ihrem Instagram-Account ein Selfie mit ihrem Göttergatten mit den besten Wünschen für das Brautpaar:

Tennisspielerin Serena Williams hat das Trinkspiel Bier-Pong gespielt. Dabei werfen die Mitspieler zweier Teams Tischtennisbälle in die gefüllten Biergläser der Gegner - treffen sie, muss das Bier vom Verlierer geleert werden.

Auch die Rede von Harrys Brudersei bemerkenswert gewesen. Der Prinz habe es nicht versäumt, auf einige peinliche Momente in Harrys Vergangenheit anzuspielen und habe dabei auch pikante sexuelle Anspielungen gemacht. Die indische Schauspielerinzog in ihrem Abendkleid von Christian Dior alle Blicke auf sich.

Frauenschwarm George Clooney soll sowohl mit Herzogin Kate als auch mit der Braut, Herzogin Meghan, getanzt haben. Eine Showeinlage lieferte US-Talklegende James Cordon. Dieser führte synchron mit William, Harry und Charles ein Tänzchen auf. Gegen 23 Uhr war der Himmel über Frogmore Haus farbenprächtig und hell erleuchtet – für das Brautpaar gab es zum feierlichen Abschluss ein Mega-Feuerwerk.

Und als Dankeschön bekamen alle Gäste eine Tasche, die mit blauen Henkeln und den Initialen des Brautpaares versehen war. Darin habe sich unter anderem Wasser und eine riesige Schokoladenmünze von Harry und Meghan befunden.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding, complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o — James Whatling (@JWhatling) 19. Mai 2018