Ein Kenner des Könighauses will den Grund für Kates grantigen Geschichtausdruck bei der Hochzeit von Harry und Meghan kennen.

Die ungewohnt ernste Miene der Herzogin lädt zu Spekulationen ein

Für die Royals war die Hochzeit von Harry und Meghan ein freudiges Ereignis – einzig Herzogin Kate wirkte bei der Hochzeit am vergangenen Samstag ungewohnt ernst.

Während sich die Herzogin vor und nach dem Jawort den Fotografen wie üblich bestens gelaunt präsentierte, entging aufmerksamen Beobachtern nicht, dass Williams Frau während der Hochzeitszeremonie in der St George's Chapel einen sehr muffigen Gesichtsausdruck an den Tag legte.

Kates mürrisches Gesicht sorgte natürlich für Spekulationen. Nun meldet sich ein Palast-Versteher zu Wort, der den Grund für die schlechte Laune der Herzogin kennen will.

Demnach soll Kate unglaublich beunruhigt darüber gewesen sein, dass Meghans und Harrys Hochzeit im Vergleich zu ihrer Hochzeit mit William viel größer war. Auch die enormen Summe, die das Hochzeitsspektakel gekostet hat, soll Catherine missfallen haben.

"In Bezug auf das Geld schien es Kate, als ob viel mehr für diese Hochzeit ausgegeben wurde als für ihre eigene, was sie extrem störte", kann man am Promiportal Radar Online lesen.

Absichtlich in Cremeweiß?

Außerdem wird Kate vorgeworfen, sie habe Meghan die Show stehlen wollen, als sie sich bei der Hochzeit in Cremeweiß präsentierte. Eine Farbe, die eigentlich der Braut vorbehalten ist. Auch hatte die Herzogin das von Alexander McQueen designte Outfit bereits bei anderen Anlässen getragen.