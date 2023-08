Berühmt wurde die Schauspielerin und Komikerin durch den 2017 erschienenen Film "Girls Trip", in dem sie die Rolle der Dina spielte. Sie erhielt für ihre Leistung sämtliche Preise wie den Grammy Award für das beste Comedyalbum, den MTV Movie Award für die beste Comedydarstellung sowie den People's Choice Award als beliebteste Filmdarstellerin des Jahres 2020. Auf Instagram postet die Powerfrau witzige Bilder und Videos für ihre 7,4 Millionen Fans. Nun steht sie mit einem persönlichen Schicksal in den Schlagzeilen.

Traurige Nachricht

In einem kürzlich erschienenen Interview mit der "Washington Post" gab die 43-Jährige preis, was sie so lang für sich behalten hat: "Ich hatte meine achte Fehlgeburt. Meine Gebärmutter ist geformt wie ein Herz – so behält sie nicht darin."

Die Schauspielerin deutet die Fehlgeburten als Zeichen Gottes: "Ich dachte, dass es Gottes Art der Geburtenkontrolle war. Er sagte mir: 'Er ist nicht der Richtige. Das ist nicht derjenige, mit dem du ein Baby haben sollst.'" So trennte sie sich Ende 2021 von Entertainer Common. Mit der Schwangerschaft wurde es bis heute nichts.

Hoffnung auf Adoption

Im vergangenen Jahr besuchte Haddish einen Kurs zur Kindererziehung. Sie sieht eine Adoption als Möglichkeit, doch noch Mutter zu werden. Ihre Trauer verarbeitet sie mit Humor, so erzählt sie auf der Bühne: "Meine Witze sind meine Kinder. Und wie Kinder brauchen sie Zeit zur Entwicklung", und weiter, "aber so wie ein Baby überleben es nicht alle."