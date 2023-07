Ariana Grande soll kurz nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Ehemann Dalton Gomez mit dem Schauspieler Ethan Slater zusammen sein. Zwischen den beiden habe es im Rahmen der gemeinsamen Dreharbeiten der Musical-Verfilmung "Wicked" gefunkt. Erste Einblicke teilte der Regisseur bereits auf Instagram:

Ethan Slater hat US-Medien zufolge am Mittwoch in New York die Scheidung von seiner Ehefrau eingereicht. Er und seine Jugendliebe Lilly sind seit 2018 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, der im vergangenen August zur Welt kam.

Ethans Ehefrau "völlig überrumpelt"

Eine Quelle berichtete, dass Slaters Frau von der Nachricht "völlig überrumpelt" wurde und sich fühlt, als hätte Slater ihre Familie "im Stich gelassen". Ebenfalls mache sie sich Sorgen um das Wohlergehen ihres Sohnes, da dieser nun nicht mehr beide Elternteile um sich habe. Außerdem fühlt sich die Mutter auch von Ariana Grande "betrogen", weil diese früher öfter Zeit mit ihr und ihrem Mann verbracht hat. Ein offizielles Statement von Slater und Grande gibt es noch nicht.