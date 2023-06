Ob er sie mit „Tante Sophie“ anspricht oder doch lieber bei ihrem Titel „Duchess of Edinburgh“, ist nicht bekannt. Doch Prinz William (40), Thronfolger im Hause Windsor, wurde diese Woche einmal nicht von seiner Frau Prinzessin Catherine (41) begleitet, sondern von seiner Tante.

Herzogin Sophie (58) und Prinz William sahen sich gemeinsam den Dokumentarfilm „Rhino Man“ in London an. Es war eine Veranstaltung von „United for Wildlife“, bei der sich die beiden auch ausgiebig mit den anwesenden Besucherinnen und Besuchern unterhielten. Einmal nicht Prinzessin Catherine an seiner Seite zu sehen, war ungewöhnlich.



Der Hintergrund soll laut der deutschen Zeitschrift „Bunte“ der sein, dass König Charles III. (74) neben Catherine eine neue royale Botschafterin seiner Familie etablieren will. Herzogin Sophie ist die Frau von Charles Bruder Prinz Edward (59). Durch Charles Wechsel in das Amt des Königs ist Sophie nicht mehr „Countess of Wessex“, sondern eine „Duchess of Edinburgh“. In ihrem bürgerlichen Leben war Sophie als PR-Beraterin tätig, legte diese Aufgaben jedoch zurück. Heute ist sie als Repräsentantin der Königsfamilie tätig und unterstützt viele wohltätige Organisationen. Als royale Botschafterin wird sie vermutlich auch in Zukunft vermehrt an der Seite von Prinz William auftreten. Was sich Charles III. davon verspricht, vielleicht eine Entlastung für Prinzessin Catherine.