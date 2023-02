"Wenn ich meinen Arm um sie lege (...) heißt es: Ich habe eine Affäre mit ihr", sagte ein durchaus genervter Ashton Kutcher (45) nach einem Fototermin mit Reese Witherspoon (46).

"Und wenn ich neben ihr stehe und meine Hände in die Taschen stecke (...) heißt es, wir mögen uns nicht", sagte der Schauspieler im Branchenblatt "Hollywood Reporter". Als Kutcher und Witherspoon jüngst für die romantische Netflix-Komödie "Your Place or Mine" auf dem Red Carpet posierten, übertrumpfte man sich auf sozialen Medien in Memes, die die beiden auf die Schaufel nahmen. Auf einigen der Fotos, die zum Anlass des Spottes wurden, hat es den Anschein, dass Kutcher gelangweilt sei, vielleicht auch genervt – aber auch das ist rein spekulativ.

"Professionell und lustig"

Was Kutcher in jenen Millisekunden, als das Foto geschossen wurde, dachte, wissen wir nicht. Whiterspoon sagte übrigens, dass er "so professionell" und "einer der lustigsten Typen" sei. Es sei nicht leicht, so Kutcher, sich richtig zu verhalten. Bei solchen Fototerminen würden alle durcheinander schreien: "Reese! Ashton! Hier." Und er fügte noch hinzu: "Wenn Sie mir erzählen, dass sie in diesen 20 Minuten nicht einmal ein komisches Gesicht machen, dann sind sie besser als ich. Und ich bin ganz cool mit solchen Sachen." Selbst Kutchers Frau Mila Kunis gab ihm Ratschläge, wie er sich verhalten könnte.

Gemunkel über DiCaprio

Aber Kutcher ist nicht alleine mit solchen Problemen. Schauspieler Leonardo DiCaprio (48), der gerne auf die Schaufel genommen wird, weil seine Freundinnen selten älter als 25 sind, ist wieder mit einem Model gesehen worden: In einer Bar in Los Angeles saß der 48-Jährige neben der 19-jährigen Eden Polani.

Seither heißt es: Ist das seine neue Freundin? Man könnte jetzt munkeln, dass der Star aus Filmen wie "The Wolf of Wall Street", Oscar-Preisträger und Umweltaktivist eher gelangweilt aussah. Vielleicht war er es auch nicht. Was man jedoch sicher weiß: Leonardo DiCaprio hat sich selbst dazu nicht geäußert.