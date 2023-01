30 Jahre später ist es 2023 so weit: Til Schweiger alias Bertie feiert ein Comeback im Kino. "Manta, Manta – Zwoter Teil" soll am 30. März starten. Und der erste Trailer zur späten Fortsetzung verheißt: heulende Motoren, brennende Autos, akrobatische Überschläge und atemberaubende Felssprünge. Til Schweiger setzt sich erneut hinter das Steuer seines Mantas.



Die Geschichte geht so: Berties Traum von der Rennfahrerkarriere ist inzwischen geplatzt. Stattdessen betreibt er eine Kartbahn, an die eine Autowerkstatt angeschlossen ist. So richtig laufen will das Geschäft nicht, die Schulden bei der Bank sind groß, eine Zwangsversteigerung steht im Raum. Daher spinnt der Ruhrgebiet-Rambo einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim Bilster-Berg-Rennen soll ihm aus der Patsche helfen. Doch zuerst muss er seinen Manta wieder auf Vordermann bringen. Nebst Til Schweiger zählen u. a. auch Tina Ruland, Moritz Bleibtreu, Tim Oliver Schultz, Wotan Wilke Möhring, Axel Stein und Joko Winterscheidt zum Cast. Im Regiesessel sitzt Til Schweiger.