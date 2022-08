Vor ihnen gelang das u. a. Queen, Udo Jürgens oder Wolfgang Ambros. Nun schafften Paul Pizzera und Otto Jaus den Hattrick in der Wiener Stadthalle. Das Musikkabarett-Duo trat an drei hintereinander folgenden Tagen vor insgesamt 36.000 Menschen in der ausverkauften Halle auf. Die Euphorie dementsprechend groß: "Es war großartig. So was erleben zu dürfen und sich mit Udo Jürgens und Wolfgang Ambros einreihen zu dürfen, ist der Wahnsinn. Wir sind dankbar für alle, die da waren!", schwärmt Paul Pizzera in einer Aussendung. Und Bühnenpartner Otto Jaus freut sich: "Es war der absolute Wahnsinn!"

Mit der Stadthalle Wien und noch einem Auftritt am Mittwoch im Circus Krone München geht die "wer nicht fühlen will, muss hören"-Tour zu Ende. Das Duo hat dabei insgesamt 200.000 Karten binnen drei Jahren verkauft. Wer nicht dabei war, kann sich eine Aufzeichnung davon am 30. September oder am 7. Oktober auf ORF 1 ansehen.

Und 2023 folgt ihr drittes Programm mit dem Titel "Comedian Rhapsody".