Fast hat es den Anschein, als wären die italienischen Superstars Måneskin nun zu fünft: das neue Mitglied – stilecht mit Kleid im floralen Schwarz-Weiß und Boots in Schlangenleder-Optik. Zumindest der rote Teppich ist ihr nicht fremd, aber ihr Metier ist vielmehr die Mode: Anna Wintour (72), Chefin der US-"Vogue". Dass Måneskin dieser Tage nun im "Vogue"-Headquarter in New York geladen waren, ist kein Zufall: In der Rockband vereint sich der Idealfall von Musik und Mode. Nur wenige Bands sind derzeit modisch so am Punkt, wie die jungen Römer. Das haben sie ebenfalls einem gebürtigen Römer zu verdanken: Ihr persönlicher Ausstatter auf und abseits der Bühne ist Alessandro Michele (49), Chefdesigner von Gucci. Sein Konzept, Stars in Gucci zu gewanden, darunter Harry Styles (28), Jared Leto (50) oder Dakota Johnson (32), schlägt sich auch finanziell nieder.



Auf dem aktuellen Lyst-Index, der das weltweite Ranking der Designer-Marken erstellt, hat Gucci gerade Balenciaga an der Spitze abgelöst. Auch Måneskin spielt längst in der musikalischen Topliga mit: Ihre 17 Konzerte umfassende US-Tour, die am 31. Oktober in Seattle startet, ist bereits ausverkauft. Am Sonntag treten sie beim Lollapalooza in Chicago auf.