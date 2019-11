Facebook

Der britische Sänger James Blunt geht mit Schuldgefühlen gegenüber seiner Familie auf Tournee. "Absolut, mir fällt es jedes Mal schwer, Abschied zu nehmen - für unsere Beziehung ist das eine Herausforderung", sagte der 45-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Es ist nicht leicht, sich nach vielen Monaten wieder anzunähern."

Blunt lebt mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen, im kommenden Februar geht er wieder auf Tour. "Wenn ich weg bin, ist es so, als ob ein Ozean zwischen uns liegt, und ich fühle eine gewisse Kälte in mir", sagte er der Zeitschrift weiter. Blunt veröffentlichte kürzlich das neue Album "Once Upon A Mind", er tritt am 22. März 2020 in der Innsbrucker Olympiahalle, am 30. März in der TipsArena Linz und am 31. März in der Wiener Stadthalle auf.