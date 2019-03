Seit dem Vorjahr verlobt "Glee"-Star Lea Michele hat sich getraut

"Wir sind so glücklich, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", so das Paar. 2013 musste Michele einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Ihr Freund und "Glee"-Kollege Cory Monteith wurde 2013 tot in einem Hotelzimmer gefunden.