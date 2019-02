Facebook

Auf der Bühne knisterte es zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga © APA/AFP/VALERIE MACON

Die tiefen Blicke zwischen Lady Gaga (32) und Bradley Cooper (44) bei der diesjährigen Oscar-Verleihung fielen allen Zusehern auf. Die beiden trugen Gagas oscargekrönten Song "Shallow" aus dem Film "A Star is Born" vor, als waren sie mehr als nur Duettpartner.

Alles nur Show? Und was sagt Coopers Lebensgefährtin Irina Shayk (33) zu dem Ganzen? Sie soll laut Dabeigewesenen auch bei der Aftershow-Party nur eine Nebenrolle gespielt haben. Zwei Stunden lang waren Gaga und Cooper miteinander beschäftigt, während sie nur mit ihrer Schwiegermutter im Eck saß und sich ihren Snacks widmete.

"Sie wich ihm nicht von der Seite"

"Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man nicht geglaubt, dass Irina mit Bradley an der Party war. Sie schienen überhaupt nicht zu interagieren", heisst es weiter. Der Schauspieler soll mehr Zeit mit Gaga als mit Irina verbracht haben.

"Gaga kam nach 22 Uhr und suchte den direkten Weg zu Bradley", so der Insider, "die beiden waren total fixiert aufeinander, sie umarmten sich, unterhielten sich vertraulich und konnten nicht genug voneinander bekommen. Lady Gaga wich ihm nicht von der Seite", erzählte ein Insider der "Daily Mail".

Ob es nun Missstimmung zwischen Cooper und Shayk gibt, ist neben dem Thema "Was läuft da zwischen Cooper und Gaga?" natürlich ebenfalls ein breites Feld für Spekulationen. Munition dafür liefert ein Foto, dass die "Daily Mail" heute veröffentlich hat - mit einem angeblich angespannt dreinblickenden Paar Shayk-Cooper...

@bradga_, @bradleyandgaga oder @gagaxbradley sind dabei nur drei der unzähligen Seiten, die sich sehnlichst eine Romanze zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga wünschen.

Bradley Cooper und sein emotionales Duett mit Lady Gaga - es ist DAS Gesprächsthema der Oscars 2019. Jetzt werden Cooper und seine Freundin Irina Shayk das erste Mal danach fotografiert - und die Stimmung der beiden spricht Bände https://t.co/D3PcwsJLKN pic.twitter.com/EPfq2MQE0y — Gala (@gala) 27. Februar 2019