Sollen nun getrennte Wege gehen: das Ehepaar De Niro © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Ihre Ehe demonstrierte Beständigkeit: Wie das "People"-Magazin berichtet, gehen der Schauspieler Robert De Niro (75) und seine um 12 Jahre jüngere Ehefrau Grace Hightower nun getrennte Wege. „Sie leben derzeit nicht mehr zusammen“, heißt es in dem Bericht, der sich auf eine Quelle aus dem persönlichen Umfeld des Paares beruft. Kennengelernt hatten sich beide 1987, Grace Hightower arbeitete damals in einem China-Restaurant in London. Seit 1997 sind der Schauspieler und das ehemalige Model verheiratet, sie haben zwei Kinder: Sohn Elliot (20) und Tochter Helen (6).

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der zweifache Oscarpreisträger und seine 63-jährige Gattin trennen. Nachdem sich die beiden 1987 kennengelernt hatten, als Hightower noch in einem Chinarestaurant in London arbeitete, heirateten sie 1997. Nur zwei Jahre später reichte De Niro die Scheidung ein und beantragte das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Doch weil der Schauspieler das Verfahren nicht weiter verfolgte, wurde es eingestellt. 2004 sagten Sie erneut Ja zueinander.