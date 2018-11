Facebook

Muss Haare für seinen Film lassen: Jared Leto © APA/AFP/CHRIS DELMAS

Wer hätte das gedacht? Hollywoodstar, Oscarpreisträger und Musiker Jared Leto muss sich für seine neue Rolle von seinem Bart trennen. Den Rasiervorgang teilte er in einem kurzen Videoclip auf all seinen Social-Media-Kanälen. Zuerst ließ er via Elektrorasierer ziemlich widerwillig Haare, dann gab es noch eine Nassrasur.

"Es fängt also an...Morbius", notierte der 46-Jährige zum Video. Es ist der neue Film "Morbius". Im Marvel-Abenteuer verkörpert der Schauspieler ("Dallas Buyers Club", "Suicide Squad") einen Vampir-Bösewicht, der bislang als Widersacher von Spider-Man auftrat. Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest.