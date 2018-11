Facebook

Til Schweiger erschien mit neuer Freundin auf einer Party in Hamburg © APA/EPA/Jens Kalaene

"Wir lassen es langsam auf uns zukommen. Es ist alles noch ganz frisch", sagte Schweiger am Mittwochabend der "Bild"-Zeitung.

Dem Bericht zufolge kennen sich die beiden bereits seit zwölf Jahren. Die 32-Jährige arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Zuletzt war Francesca Dutton in dem indischen Film "Swen" zu sehen. In der Filmdatenbank "IMDB" wird sie etwa als ausführende Produzentin des Psycho-Thrillers "Nomis" geführt. Der Film mit Ben Kingsley (74) und Henry Cavill (35) startete Ende September in den US-Kinos. Auch Schweigers Management bestätigte die Beziehung, nannte aber keine Details. Dutton hat gerade eine Trennung hinter sich. Ein Jahr war sie mit US-Schauspieler Kevin Connolly (44) liiert, ehe die Beziehung Ende Juli in Brüche ging.