Weil die Oberösterreichierin Daniela Zivkov laut Angaben der "Miss Austria Corporation" immer wieder das exklusive Vermarktungsrecht ignoriert habe, kam es nun zur offiziellen Aberkennung des Titels. Die angehende Berufsoffizierin und leidenschaftliche Thai-Boxerin war erst am 1. September 2018 im Design Center in ihrer Heimatstadt Linz zur schönsten Frau Österreichs gewählt worden.

Die offzielle Stellungnahme der Missen-Gesellschaft zur Titelaberkennung: "Gestern Abend wurde Frau Zivkov im Beisein des Unternehmensanwalts Dr. Bernhard Gumpoldsberger und des Geschäftsführers Jörg Rigger darüber informiert, dass ihr der Titel Miss Austria mit sofortiger Wirkung aberkannt wird. Diese Entscheidung wurde seitens des Unternehmens sicherlich nicht leichtfertig getroffen, doch konnte man die zahlreichen, offensichtlich vorsätzlichen Verstöße gegen den Lizenzvertrag nicht weiter tolerieren."

Sonntagmittag folgte dann die erste Stellungnahme von Daniela Zivkov selbst, die sie auf Facebook postete. In ihrer Schilderung der Dinge betont die Oberösterreicherin, dass es einen aufrechten Lizenzvertrag zwischen ihr und der "Miss Austria Corporation" (kurz: MAC) geben würde und sie weder eine schriftliche Abmahnung erhalten, noch gegen Punkte des Lizenzvertrages verstoßen haben. Sie vermute vielmehr, dass sie in einen privaten Feldzug des MAC-Geschäftsführers Jörg Rigger und dessen Exfrau Nicole Kern geraten sei, die seit zwei Jahren das Bundesland Oberösterreich als Lizenznehmerin betreue. Zivkov will sich mit dem Statement auch entschieden dagegen wehren, als "schlechte Miss" dargestellt zu werden, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sei.

Der Titel der "Miss Austria" geht nun an die bei der Wahl am 1. September 2018 zweitplatzierte Izabela Ion (24), eine Einzelhandelskauffrau aus Vorarlberg. Auf Platz zwei rückt die Vize-"Miss Styria" Sarah Posch (19) vor: Die Zahnarztassistentin aus Vorau ist jetzt auch offiziell die zweitschönste Frau Österreichs.

Die neue "Miss Austria": Izabela Ion (rechts im Bild). Links außen zu sehen: die aktuelle Vize Sarah Posch Foto ©

Es war die Überraschung des Abends, als Jurymitglied und internationaler Modedesigner La Hong allen drei Finalistinnen, kurz vor der Verkündung der großen Entscheidung, noch ein Geschenk machte: La Hong lud die drei, gemeinsam mit der VietGroup, nach Vietnam ein - inkl. Flug, Aufenthalt im Traumhotel und allem was dazu gehört und diese Reise werden die drei Missen sicher niemals vergessen. Am 13. September hoben Daniela Zivkov, Miss Austria 2018, die Zweitplatzierte, Vize-Miss Vorarlberg Izabela Ion, die den Titel Miss „FRIENDSHIP" gewann, und die Drittplatzierte, Vize Miss Styria Sarah Posch, die jetzt den Titel Miss „COMMITMENT" trägt, gemeinsam mit Kerstin Rigger, Prokuristin und gemeinsam mit Jörg Rigger GF der Miss Austria Corporation, ab und es ging Richtung Vietnam. Seitdem überschlagen sich die Eindrücke: glamouröse Abendevents, Sightseeing-Touren mit La Hong durch SEIN Vietnam und die Einladung zur Wahl der Miss Vietnam inklusive Red Carpet – ein tolles Erlebnis folgt dem Nächsten. Aber auch das Herzensprojekt der Missen, die Charity, kommt nicht zu kurz. Beim Besuch eines Kinderheims für behinderte Waisen wurde, neben der Spendenübergabe, ausgiebig mit den Kindern gespielt und mit Mönch Ky Quang II Pagoda geplaudert. Der starke und positive Mann hat bei allen einen tiefen Eindruck hinterlassen und die Miss Austria Corporation wird auch in Zukunft weiter Kontakt mit dem Waisenhaus halten.