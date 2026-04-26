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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: A star is born: Rihanna posiert mit Tochter Rocki
- Aufreger der Woche: Verurteilter TV-Koch Alfons Schuhbeck weiterhin auf freiem Fuß
- Geburtstagskind der Woche: Prinz Louis wurde acht Jahre alt
- Baby-News der Woche: Gülcan Kamps im Babyglück
Gerüchteküche brodelt: Harry Styles und Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben
Der britische Sänger und die Schauspielerin sind seit Sommer 2025 ein Paar. Nun wurde Zoë Kravitz mit einem auffälligen Ring am Finger in New York gesichtet.
Maria Riesch und Johann Schrempf: Sie wagen den nächsten Schritt
Die deutsche Ski-Legende und der Kreuzfahrtmanager sind seit Anfang 2025 liiert. Mittlerweile haben sich Maria Riesch und Johann Schrempf auch ein gemeinsames Zuhause am Gardasee zugelegt. Auf Instagram gibt sie erste Einblicke.
Norwegische Royals auf den Spuren der Wikinger
Kronprinz Haakon und Prinz Sverre Magnus besuchten das Sagastad-Wikingermuseum mit der originalgetreuen Rekonstruktion des mächtigen Myklebust-Schiffs.
Popsängerin Dua Lipa und Callum Turner heiraten auf Sizilien
Im Herbst sollen sich die „New Rules“-Interpretin und der Schauspieler das Jawort geben. Laut Medien findet die Hochzeit an einer besonderen Location statt.
Teures Studium, viele Flüge: Kritik an Prinzessin Ingrid Alexandra
Auslandsstudium, Reisekosten und fehlende Transparenz der norwegischen Thronfolgerin sorgen für neue Debatten.
Geheimnisse des Schlagers: Warum Roland Kaiser ein „schlimmer Finger“ ist
Eine neue 3sat-Doku geht mit Schlager-Insidern dem Genre auf den Grund. Guildo Horn erzählt, wann er schockverliebt war, und Peggy March denkt nicht ans Aufhören.
„Germany‘s next Topmodel“: Diesen Hollywoodstar hat Heidi Klum zum großen Finale eingeladen
Heidi Klum sucht wieder nach den besten Nachwuchsmodels, die Entscheidung soll Ende Mai in Los Angeles fallen. Neben den Musikerinnen Demi Lovato und Nicole Scherzinger wird auch Schauspielerin Sharon Stone dabei sein.
König Charles mit rührender Videobotschaft für seine verstorbene Mutter
Im September 2022 starb die britische Königin. Am Dienstag wäre sie 100 Jahre alt geworden. Ihr Sohn, König Charles III., erinnerte zu diesem Anlass an ihr Leben.
Sebastian Ströbel spricht über „entwürdigende“ Szene nach Unfall
Ein missglückter Stunt, gebrochene Finger – und ein Moment, den er so schnell nicht vergisst: Schauspieler Sebastian Ströbel berichtet von einer Szene am Set der „Bergretter“, die für ihn alles andere als heldenhaft war.
Wilde Spekulationen im Netz: Ist Grazer mit anderem GNTM-Kandidaten zusammen?
Alexavius sorgt für Spekulationen unter GNTM-Fans: Kandidat Yanneck hat ihn offenbar in Graz besucht, Fotos zeigen die beiden sehr vertraut miteinander. Alles nur ein PR-Gag?
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!