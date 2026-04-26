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In aller Kürze:

Der britische Sänger und die Schauspielerin sind seit Sommer 2025 ein Paar. Nun wurde Zoë Kravitz mit einem auffälligen Ring am Finger in New York gesichtet.

Die deutsche Ski-Legende und der Kreuzfahrtmanager sind seit Anfang 2025 liiert. Mittlerweile haben sich Maria Riesch und Johann Schrempf auch ein gemeinsames Zuhause am Gardasee zugelegt. Auf Instagram gibt sie erste Einblicke.

Kronprinz Haakon und Prinz Sverre Magnus besuchten das Sagastad-Wikingermuseum mit der originalgetreuen Rekonstruktion des mächtigen Myklebust-Schiffs.

Norwegens Kronprinz Haakon (zweiter von links) und Prinz Sverre Magnus (rechts) an Bord des Myklebust-Schiffs in Nordfjordeid, Westnorwegen © AFP/Frederik Ringnes

Im Herbst sollen sich die „New Rules“-Interpretin und der Schauspieler das Jawort geben. Laut Medien findet die Hochzeit an einer besonderen Location statt.

Auslandsstudium, Reisekosten und fehlende Transparenz der norwegischen Thronfolgerin sorgen für neue Debatten.

Mette-Marit und Ingrid Alexandra © AFP/Lise Aserud

Eine neue 3sat-Doku geht mit Schlager-Insidern dem Genre auf den Grund. Guildo Horn erzählt, wann er schockverliebt war, und Peggy March denkt nicht ans Aufhören.

Guildo Horn bezeichnet Roland Kaiser als „schlimmen Finger“ © KLZ / Osnapix / Marcus Hirnschal

Heidi Klum sucht wieder nach den besten Nachwuchsmodels, die Entscheidung soll Ende Mai in Los Angeles fallen. Neben den Musikerinnen Demi Lovato und Nicole Scherzinger wird auch Schauspielerin Sharon Stone dabei sein.

Im September 2022 starb die britische Königin. Am Dienstag wäre sie 100 Jahre alt geworden. Ihr Sohn, König Charles III., erinnerte zu diesem Anlass an ihr Leben.

Ein missglückter Stunt, gebrochene Finger – und ein Moment, den er so schnell nicht vergisst: Schauspieler Sebastian Ströbel berichtet von einer Szene am Set der „Bergretter“, die für ihn alles andere als heldenhaft war.

Sebastian Ströbel © IMAGO/Stephan Wallocha

Alexavius sorgt für Spekulationen unter GNTM-Fans: Kandidat Yanneck hat ihn offenbar in Graz besucht, Fotos zeigen die beiden sehr vertraut miteinander. Alles nur ein PR-Gag?

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!