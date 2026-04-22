Schon diesen Herbst soll es so weit sein: Die britische Popsängerin Dua Lipa (30) will in italienischer Idylle heiraten. Wie mehrere lokale Medien berichten, soll die Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner (36) Anfang September in der sizilianischen Küstenstadt Palermo stattfinden.

Als möglicher Termin gilt demnach das Wochenende zwischen dem 5. und 7. September. Als Veranstaltungsort wird unter anderem das prestigeträchtige Luxushotel Villa Igiea genannt. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bisher aus.

Verlobungsgerüchte letztendlich bestätigt

Die Beziehung des Paares war Anfang 2024 öffentlich geworden. Im Juni vergangenen Jahres bestätigten die beiden monatelange Gerüchte rund um ihre Verlobung. Die Entscheidung, gemeinsam alt zu werden und für immer beste Freunde zu sein, sei „ein wirklich besonderes Gefühl“, wurde die Sängerin in der „Vogue“ zitiert.

Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. Wie die „Sound of 2016“-Liste der BBC richtig prognostizierte, gelang ihr vor zehn Jahren mit der Single „Be The One“ der Durchbruch. Es folgten Songs wie „New Rules“, „Physical“ oder der „Barbie“-Soundtrack „Dance The Night“. Ihr jüngstes Studioalbum „Radical Optimism“ erreichte in Österreich Platz eins der Charts.

Seit 2022 besitzt Lipa die albanische Staatsbürgerschaft. Der 36-jährige Brite Turner wurde zuletzt als neuer James Bond gehandelt.