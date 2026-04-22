Premiere für Baby Rocki: Die im September geborene Tochter von Sängerin Rihanna (38) ist erstmals auf einem Magazin-Cover zu sehen. Für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem „W Magazine“ zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet.

Auf Instagram schwärmt Rihanna: Rocki habe „grandios abgeliefert“ und ihre Mutter „komplett in den Schatten gestellt“.

Die aus Barbados stammende Sängerin ist seit 2020 mit Rapper ASAP Rocky (37) liiert. Neben Rocki hat das Paar zwei weitere Söhne, die ebenfalls schon erste Kameraerfahrung gesammelt haben.