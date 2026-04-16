TV-Moderator Markus Lanz hat über eigene Selbstzweifel und frühere Minderwertigkeitsgefühle gesprochen. Er habe als Kind früh hart arbeiten müssen, etwa auf Erdäpfelfeldern und in Hotels als Tellerwäscher, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch dem „Stern“. „Und dabei habe ich ständig von Leuten gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Das war üble Kinderarbeit und hat mich sehr geprägt.“ Er habe da rausgewollt, dies sei sein Antrieb gewesen.

„Rumgeschubst zu werden, ist ein Minderwertigkeitskomplex, den viele arme Leute haben. Und es war auch mein Minderwertigkeitskomplex“, so der Moderator. Heute führe er ein selbstbestimmtes Leben. Das sei das Beste, was man erreichen könne.

Gedanken begleiten ihn bis heute

Lanz wuchs in Südtirol in Italien auf. „Nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht schlau genug“, seien Gedanken, die ihn bis heute begleiteten, sagte der 57-Jährige in dem Interview über seine Selbstzweifel.

„Aber vielleicht hat es genau deshalb mit mir und Deutschland so gut gepasst: immer zweifeln, immer hinterfragen“, so Lanz. Das werde oft als Makel beklagt, aber er glaube, „dass es genau der Zweifel war, der Wunsch, es immer noch ein bisschen besser zu machen, der dieses Land so erfolgreich gemacht hat“.

Bisher selten über Privatleben gesprochen

Lanz gilt als einer der bekanntesten Moderatoren im deutschsprachigen Fernsehen. Seit 2008 moderiert er seine eigene Talkshow „Markus Lanz“. Von Oktober 2012 bis Ende 2014 war er Moderator der Kult-Show „Wetten, dass..?“ Über sein Privatleben sprach der 53-Jährige bisher selten.

2023 wurde allerdings das Aus seiner Ehe mit Angela Gessmann bekannt. Die beiden waren 15 Jahre lang zusammen, davon zwölf verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Laut Lanz‘ Anwalt lebte das Paar schon seit geraumer Zeit, bevor die Trennung öffentlich wurde, auseinander.