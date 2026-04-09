Wie seine Ehefrau Naomi Sheehan auf Instagram mitteilte, starb er am 7. April im Alter von 35 Jahren in einem Hospiz in Nordirland.

2023 war bei ihm eine Motoneuronerkrankung diagnostiziert worden – eine seltene, unheilbare Krankheit, die die Nerven angreift und zu fortschreitenden Lähmungen führt.

Patrick hatte seinen Gesundheitszustand immer wieder öffentlich gemacht und Einblicke in seinen Alltag gegeben.

Bekannt wurde er unter anderem durch einen Auftritt in der Serie Game of Thrones. Weitere Rollen hatte er in Produktionen wie „Blue Lights“, „Soft Border Patrol“ und „My Left Nut“.