Helene Fischer hält wenig von übertriebenen Schönheitseingriffen. Zwar seien Botox und Filler völlig legitim, wenn sie Menschen ein besseres Gefühl geben, sagt sie im Interview mit der Zeitschrift „Gala“, doch sie selbst setzt klare Grenzen. „Ich finde es schön, wenn man das Alter sieht“, so die 41-Jährige.

Gerade als Künstlerin sei ihr die Mimik wichtig: Zu glatte Gesichtszüge könnten die Ausdruckskraft und damit die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen. Ihr Anspruch: Emotionen sichtbar machen, nicht kaschieren.

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und einer bewussten Auszeit wirkt Fischer insgesamt entspannter. Sie habe gelernt, klarer Nein zu sagen und die Balance zu halten.

Jetzt steht die Rückkehr auf die Bühne bevor und die Vorfreude ist spürbar. Endlich wieder laut sein, die Energie mit dem Publikum teilen: Für Fischer fühlt sich dieser Neustart schon jetzt „großartig“ an, so die Sängerin.