Schauspielerin Whoopi Goldberg geht völlig neue Wege: Sie will den weltweit ersten Sportkanal für Frauen herausbringen. Der soll den etwas sperrigen Namen „AWSN“ - kurz für All Women‘s Sports Network - tragen. Von Fußball bis Cricket: Dort sollen Frauenbewerbe aus aller Welt live im TV gezeigt werden. „When a woman is playing it, we are shown it (Wenn eine Frau es spielt, zeigen wir es)“, verkündete die 68-Jährige in der „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon.

Whoopi Goldberg fehlten in Kindheit weibliche Sportvorbilder

Als Begründung für diesen Schritt nannte Goldberg, dass sie als Kind selbst gerne Sport gemacht hätte. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, sei sie dazu aber nie ermutigt worden, Sporttreiben war für Buben reserviert. Mit ihrem Engagement soll vor allem jungen Athletinnen rund um den Globus die Möglichkeit gegeben werden, ihr Können vor einem breiten Publikum zu zeigen. Denn vielen Mädchen fehlten noch immer weibliche Vorbilder im Sport. Zudem stellte sie die Bedeutung von Frauengesundheit und Sport in den Fokus.

Der Kanal AWSN zeigt Live- und zeitversetzte Übertragungen von Spielen wie der UEFA Women‘s Nations League, der Women‘s Tennis Association und der FIBA ​​3x3 Women‘s Series. Ziel ist es, AWSN weltweit in 65 Ländern auszustrahlen. Das Programm läuft rund um die Uhr. Es ist das erste globale Netzwerk, das sich ausschließlich dem Frauensport widmet.

Frauensport noch nicht überall im Bewusstsein

Goldberg thematisiert damit ein bekanntes Problem: Auch wenn es hierzulande Fortschritte gibt, Sportlerinnen erhalten im Fernsehen immer noch weitaus weniger Berichterstattung als ihre männlichen Kollegen. Doch es gibt auch Länder, in denen Frauensport überhaupt nicht im Bewusstsein verankert ist. In Saudi-Arabien, einem der Länder, in denen AWSN ausgestrahlt wird und in dem 2034 die Fußball-WM stattfinden soll, war es Frauen bis 2018 verboten, überhaupt Sportstadien zu betreten.