Mit großer Spannung erwarten die Fans von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wenige Wochen vor Weihnachten auf die Enthüllung, welche Stars ins Dschungelcamp von RTL einziehen. Sind es meistens vor allem ehemals bekannte Promis der Kategorie C bis Z, kommt dieses Jahr zumindest eine Frau ins Camp, deren Namen man noch kennt: Lilly Becker.

Warum Lilly Becker ins Dschungelcamp zieht

In der nächsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zieht das niederländische Model und Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker ins Camp im australischen Outback ein. Der Sender RTL lässt sich das einiges kosten.

Wie „Bunte“ berichtet, soll die 48-Jährige dafür eine Gage in Höhe von 250.000 Euro bekommen. Geld, das die Mutter des 14-jährigen Amadeus, gemeinsamer Sohn von Lilly und Boris Becker, angeblich dringend benötige. Wie „Bild“ berichtet, soll Lilly Becker ihrem ehemaligen Liebhaber noch viel Geld schulden. Unter dem Strich mehr als 300.000 Euro, unter anderem für gewährte Darlehen. Der Prozess sollte im Jänner 2025 starten, also just dann, wenn Lilly Becker wohl bereits im Dschungelcamp ist.

Weitere Dschungelcamp-Kandidaten

Weitere Teilnehmer der Trash-TV-Show sind Schauspielerin Nina Bott (46, GZSZ), TV-Star Timur Ülker (35) und Influencerin Yeliz Koc (31). Der genaue Start der mittlerweile 18. Staffel des Dschungelcamps im Jänner wurde von RTL noch nicht bekannt gegeben.