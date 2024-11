Schwere Zeiten. Einen Tag vor seinem 57. Geburtstag ist seine Mutter Elvira am Donnerstag mit 89 Jahren verstorben. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden, Sohn Boris, der derzeit mit seiner Frau Lilian in Mailand lebt, wurde umgehend informiert.

Ex-Tennis-Ass Becker hatte stets eine innige Bindung zu seiner Mutter, die ihm in allen Phasen seines Lebens zur Seite stand. Erst zum Muttertag widmete er ihr nette Worte, schrieb auf Instagram zu Schnappschüssen von einem Treffen: „The one and only ... Elvira! Alles Gute zum Muttertag.“

An Beckers dritter Hochzeit im September in Portofino konnte Mutter Elvira aus gesundheitlichen Gründen schon nicht mehr anwesend sein. Beckers Vater Karl-Heinz starb bereits 1999 an Krebs.